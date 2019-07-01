Источник: "Лейкерс" все еще надеется подписать Леонарда, Мэджик Джонсон провел с ним переговоры

"Лейкерс" все еще хочет подписать контракт с форвардом Каваем Леонардом, который в прошлом сезоне стал чемпионом НБА с "Торонто". Об этом сообщает Los Angeles Times.

По имеющейся информации, переговоры с ним провел бывший президент "Лейкерс" по баскетбольным операциям и легенда клуба Мэджик Джонсон. Указано, что переговоры о планах развития клуба можно оценить положительно. Тем не менее, Джонсон не имеет права официально представлять "Лейкерс". С представителями игрока общается генеральный менеджер клуба Джон Пелинка.

28-летний баскетболист в прошедшем сезоне провел 60 матчей в регулярном чемпионате НБА и 24 - в плей-офф. Его средние показатели за матч в "регулярке" - 26,6 очка, 7,3 подбора, 3,3 передачи. В плей-офф - 30,5 очка, 9,1 подбора, 3,9 передачи.

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