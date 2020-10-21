«Индиана» объявила имя нового главного тренера команды
08:24
«Индиана» объявила о назначении Нэйта Бьоркгрена новым главным тренером команды.
45-летний специалист ранее работал в тренерском штабе «Финикса» и «Торонто», в 2019 году стал чемпионом НБА вместе с «Рэпторс» в качестве ассистента.
Прежний тренер «Индианы» Нэйт Макмиллан был отправлен в отставку после поражения в первом раунде плей-офф НБА сезона-2019/20 от «Майами» (счет в серии — 0-4).
OFFICIAL: We have hired Nate Bjorkgren as our new head coach. Bjorkgren most recently served as an assistant on the Toronto Raptors, who won the NBA Championship during the 2018-19 season. Welcome to Indiana, Coach Bjorkgren!— Indiana Pacers (@Pacers) October 20, 2020
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