«Индиана» объявила имя нового главного тренера команды

«Индиана» объявила о назначении Нэйта Бьоркгрена новым главным тренером команды.

45-летний специалист ранее работал в тренерском штабе «Финикса» и «Торонто», в 2019 году стал чемпионом НБА вместе с «Рэпторс» в качестве ассистента.

Прежний тренер «Индианы» Нэйт Макмиллан был отправлен в отставку после поражения в первом раунде плей-офф НБА сезона-2019/20 от «Майами» (счет в серии — 0-4).