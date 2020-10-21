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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Индиана» объявила имя нового главного тренера команды

08:24
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«Индиана» объявила о назначении Нэйта Бьоркгрена новым главным тренером команды.

45-летний специалист ранее работал в тренерском штабе «Финикса» и «Торонто», в 2019 году стал чемпионом НБА вместе с «Рэпторс» в качестве ассистента.

Прежний тренер «Индианы» Нэйт Макмиллан был отправлен в отставку после поражения в первом раунде плей-офф НБА сезона-2019/20 от «Майами» (счет в серии — 0-4).

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