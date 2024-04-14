«Индиана» разгромила «Атланту» с преимуществом в 42 очка, «Милуоки» проиграл «Орландо»
«Индиана» дома разгромила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 157:115.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Деджонте Маррей, набравший 32 очка.
В параллельной встрече «Милуоки» уступил «Орландо» — 88:113.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Атланта» — 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)
«Орландо» — «Милуоки» — 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)
«Бостон» — «Вашингтон» — 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)
«Кливленд» — «Шарлотт» — 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)
«Майами» — «Торонто» — 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 120:119 ОТ (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)
«Филадельфия» — «Бруклин» — 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)
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