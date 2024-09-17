Мэджик Джонсон встретился с Александром Овечкиным: «Один из величайших снайперов НХЛ»
Бывший разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон встретился с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Баскетболист опубликовал совместную фотографию с хоккеистом, сопроводив ее подписью: «Один из величайших снайперов НХЛ».
Джонсон и Овечкин встретились на матче открытия сезона лиги по американскому футболу НФЛ, в котором «Вашингтон Коммандерс» дома победили «Нью-Йорк Джайентс» (21:18).
Мэджик Джонсон — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 853 гола — на 41 меньше, чем у Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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