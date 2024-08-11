Кевин Дюрант стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в командных видах спорта

Форвард сборной США по баскетболу Кевин Дюрант стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в командном виде спорта.

В субботу, 10 августа американцы победили Францию (98:87) в финале Олимпиады-2024. Дюрант до этого выигрывал олимпийское золото в составе сборной США в 2012, 2016 и 2020 годах.

Команда США стала олимпийским чемпионом в мужском баскетболе в 17-й раз в истории и в пятый раз подряд.