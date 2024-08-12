Кевин Дюрант станет акционером «ПСЖ»

Игрок клуба «Финикс» и сборной США Кевин Дюрант станет миноритарным акционером «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, Дюрант купит долю в парижском клубе за несколько миллионов евро. 6 августа он посетил кампус «ПСЖ». Баскетболист является поклонником парижан и хорошим другом его владельца Нассера Аль-Хелаифи.

11 августа Дюрант стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в командных видах спорта.

10 августа американцы победили Францию (98:87) в финале Олимпиады-2024. Дюрант до этого выигрывал олимпийское золото в составе сборной США в 2012, 2016 и 2020 годах.