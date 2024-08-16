«Лейкерс» выведут из обращения номер Майкла Купера

«Лейкерс» на своей странице в социальной сети X объявили о том, что клуб выведет из обращения игровой номер Майкла Купера.

Атакующий защитник выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 1978 по 1990 год под номером 21, а также был ассистентом тренера с 1994 по 1996 год. В составе «Лейкерс» он 5 раз становился чемпионом НБА. В этом году бывшему баскетболисту исполнилось 68 лет

Церемония поднятия футболки с номером 21 под своды арены состоится 13 января 2025 года.

Ранее «Лейкерс» вывели из обращения номера: 8 (Кобе Брайант), 13 (Уилт Чемберлен), 16 (Пау Газоль), 22 (Элджин Бэйлор), 25 (Гейл Гудрич), 32 (Мэджик Джонсон), 33 (Карим Абдул?Джаббар), 34 (Шакил О'Нил), 42 (Джеймс Уорти), 44 (Джерри Уэст). 52 (Джамаал Уилкс), 99 (Джордж Майкан).