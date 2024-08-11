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Париж-2024

Сегодня, 04:48

Леброн Джеймс оценил вероятность своего выступления на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леброн Джеймс.
Фото Reuters

Форвард «Лейкерс» и сборной США, рекордсмен по числу набранных очков в истории НБА Леброн Джеймс оценил вероятность своего участия в Олимпиаде-2028.

В субботу, 10 августа 39-летний Джеймс в составе американской команды стал победителем Игр-2024 в Париже. Леброн стал трехкратным олимпийским чемпионом.

«Я не представляю себя играющим на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Впрочем, я так же не представлял себя на Играх-2024 в Париже. Но через четыре года — нет, не представляю себе этого», — приводит Basket News слова Джеймса.

Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024.

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