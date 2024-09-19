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Особняк Майкла Джордана будет продан за 15 миллионов долларов

Сергей Разин
корреспондент
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Майкл Джордан.
Фото Getty Images

Бывший баскетболист Майкл Джордан нашел покупателя на свой особняк, сообщает TMZ Sports.

Особняк Джордана будет куплен за 15 миллионов долларов спустя 12 лет с момента выставления на продажу. Дом был построен в 1995 году, когда баскетболист выступал за «Чикаго». В 2012 году Джордан выставил его на продажу за 29 миллионов долларов.

В особняке 9 спален, 19 ванных комнат, сигарная комната, библиотека, тренажерный зал и полноразмерная баскетбольная площадка. Также на участке есть круглый пейзажный бассейн и теннисный корт.

61-летний Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, а также 6-кратным чемпионом НБА. В течение своей профессиональной карьеры в баскетболе он играл за «Чикаго» и «Вашингтон». При этом Джордан дважды уходил из большого спорта и дважды возвращался.

В 2009 году американец был включен в Зал славы баскетбола, а в 2015-м — в Зал славы ФИБА.

НБА
Майкл Джордан
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