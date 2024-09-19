Особняк Майкла Джордана будет продан за 15 миллионов долларов

Бывший баскетболист Майкл Джордан нашел покупателя на свой особняк, сообщает TMZ Sports.

Особняк Джордана будет куплен за 15 миллионов долларов спустя 12 лет с момента выставления на продажу. Дом был построен в 1995 году, когда баскетболист выступал за «Чикаго». В 2012 году Джордан выставил его на продажу за 29 миллионов долларов.

В особняке 9 спален, 19 ванных комнат, сигарная комната, библиотека, тренажерный зал и полноразмерная баскетбольная площадка. Также на участке есть круглый пейзажный бассейн и теннисный корт.

61-летний Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, а также 6-кратным чемпионом НБА. В течение своей профессиональной карьеры в баскетболе он играл за «Чикаго» и «Вашингтон». При этом Джордан дважды уходил из большого спорта и дважды возвращался.

В 2009 году американец был включен в Зал славы баскетбола, а в 2015-м — в Зал славы ФИБА.