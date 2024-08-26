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Сегодня, 11:00

Фридзон назвал чушью введение четырехочковых бросков в баскетболе

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Фридзон заявил, что введение четырехочковых бросков в баскетболе является чушью.

«Это чушь, баскетболу это не нужно. Игра сильно изменится, думаю, в Европе и НБА такого не произойдет. Филиппинская лига же просто захотела напомнить о себе. Никто о них не слышал, а теперь только и разговаривают из-за этих четырехочковых», — цитирует Фридзона ТАСС.

Ранее американский баскетболист филиппинской команды «Мералко Болтс» Крис Банчеро стал автором первого в истории четырехочкового броска.

Источник: ТАСС
Виталий Фридзон
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