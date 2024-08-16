НБА опубликовала расписание матчей на сезон-2024/25

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на официальном сайте опубликовала полное расписание на сезон-2024/25.

Регулярный чемпионат стартует 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Нью-Йорк» — «Бостон» и «Миннесота» — «Лейкерс».

Каждая команда проведет 80 матчей в регулярке. Кубок НБА стартует 12 ноября, а финал пройдет 17 декабря. Финал — единственный матч, который не пойдет в зачет регулярного чемпионата.

Звездный уик-энд НБА пройдет в Сан-Франциско с 14 по 16 февраля.

Регулярки завершится 13 апреля, 15-18 апреля пройдет турнир плей-ин, а 19 апреля стартует плей-офф.