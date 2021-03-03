«Хьюстон» выведет из обращения номер Джеймса Хардена

Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитта заявил, что выведет из обращения номер бывшего защитника «Рокетс» Джеймса Хардена.

«Харден всегда будет частью «Рокетс». Мы выведем его номер из обращения. Он сделал мои первые три года в клубе незабываемыми. Успех, который он приносил команде все 8 лет и память, которая о нем останется у фанатов, являются выдающимися», — цитирует Houston Chronicle Фертитту.

Харден выступал за «Хьюстон» с 2012 по 2021 год. В 2018 году в составе «Рокетс» он стал самым ценным игроком НБА. В январе 31-летний американец был обменян в «Бруклин».