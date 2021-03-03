«Финикс» обыграл «Лейкерс» на выезде

«Финикс» в гостях обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, на счету которого 38 очков.

«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции с 23 победами при 11 поражениях, «Лейкерс» идет на третьей строчке с 24 победами и 12 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Финикс» — 104:114 (21:29, 32:31, 30:26, 21:28)

Л: Джеймс (38), Шредер (17), Хортон-Такер (16)

Ф: Шарич (21), Бриджес (19), Букер, Эйтон (оба — 17)

3 марта.