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«Финикс» обыграл «Лейкерс» на выезде

08:46
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«Финикс» в гостях обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, на счету которого 38 очков.

«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции с 23 победами при 11 поражениях, «Лейкерс» идет на третьей строчке с 24 победами и 12 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Финикс» — 104:114 (21:29, 32:31, 30:26, 21:28)

Л: Джеймс (38), Шредер (17), Хортон-Такер (16)

Ф: Шарич (21), Бриджес (19), Букер, Эйтон (оба — 17)

3 марта.

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