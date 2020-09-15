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Хэйворд не поможет «Бостону» в первом матче финала Восточной конференции против «Майами»

08:36
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Легкий форвард «Бостона» Гордон Хэйворд пропустит первый матч финала Восточной конференции против «Майами», сообщает корреспондент NBCS Крис Форсберг.

Баскетболист продолжает восстанавливаться от травмы правого голеностопа, которую он заработал в первом матче первого раунда плей-офф против «Филадельфии». Игрок тренируется по индивидуальной программе.

Матч «Бостон» — «Майами» состоится в среду, 16 сентября, начало — в 01.30 (мск).

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