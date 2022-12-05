Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 03:26

Грин считает, что Леброн превзошел Джордана еще в 2005 году

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает своего одноклубника Леброна Джеймса лучшим баскетболистом в истории НБА.

«Леброн — номер один. Посмотрите, чего он достиг. Он начал карьеру в 2003 году, а к 2005-му стал лучшим игроком НБА. В 2020-м он по-прежнему был лучшим игроком НБА. Он оставался лучшим, независимо от того, как менялась игра. Посмотрите на команды, которые Леброн привел к чемпионству или вывел в финал. Джордан не сталкивался каждый год с величайшей командой всех времен и не побеждал ее», — приводит ESPN слова Грина.

Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
0
Читайте также
«Его собаки живут лучше многих людей». До чего довела Хэмилтона любовь к животным
Сотрудник сборной Германии обозвал российского менеджера стадиона ЧМ-2022
Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал предложение Риги бить по аэродромам РФ
Появились кадры драки у бара в Санкт-Петербурге с участием Лепса
Бывший разведчик США назвал сроки победы российской армии на Украине
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сан-Анитонио» дома проиграл «Финиксу»

«Лейкерс» на выезде переиграли «Вашингтон». Дэвис набрал 55 очков
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости