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Форвард «Далласа» Порзингис сломал нос в игре с «Мемфисом»

09:35
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Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис сломал нос в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (107:121).

Латыш получил травму во время борьбы за подбор с игроком «Гриззлис» Джошом Джексоном. В четверг Порзингису предстоит пройти медобследование.

В матче против «Мемфиса» Порзингис набрал 32 очка, сделал 12 подборов и отдал 2 результативные передачи. «Маверикс» потеряли второго лидера за неделю: ранее на тренировке подвернул голеностоп Лука Дончич, его возвращение ожидается после перерыва на Матч всех звезд НБА.

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