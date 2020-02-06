Форвард «Далласа» Порзингис сломал нос в игре с «Мемфисом»

Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис сломал нос в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (107:121).

Латыш получил травму во время борьбы за подбор с игроком «Гриззлис» Джошом Джексоном. В четверг Порзингису предстоит пройти медобследование.

Kristaps Porzingis takes a shot TO THE FACE ? pic.twitter.com/WTwCBpBWCC — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 6, 2020

В матче против «Мемфиса» Порзингис набрал 32 очка, сделал 12 подборов и отдал 2 результативные передачи. «Маверикс» потеряли второго лидера за неделю: ранее на тренировке подвернул голеностоп Лука Дончич, его возвращение ожидается после перерыва на Матч всех звезд НБА.