«Филадельфия» продлила победную серию, обыграв «Шарлотт»

«Филадельфия» переиграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (118:101). Это четвертая подряд победа «Сиксерс». Они возглавляют таблицу Восточной конференции.

В другой встрече «Орландо» переиграл «Кливленд» (103:83).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Кливленд» — 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)

О: Гордон (24 + 11 подборов), Вучевич (23), Росс (15).

К: Секстон (24), Осман (18), Дотсон (16).

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 118:102 (23:20, 35:23, 24:23, 36:36)

Ф: Харрис (22), Эмбиид (14 + 11 подборов), Грин (13).

Ш: Хэйворд (18), Грэм (15), Вашингтон (12), Розир (12), Болл (12).