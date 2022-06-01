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Сегодня, 07:45

Эй Смит уверен, что Карри затмит Леброна

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский спортивный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий защитник Стефен Карри поможет «Голден Стэйт» одержать победы в НБА в ближайшие сезоны.

«Верю, что Карри выиграет пять чемпионских титулов в своей карьере и затмит Леброна Джеймса, который застрянет на четырех. Готов сказать, что «Голден Стэйт» выиграет два из трех следующих титулов», — приводит ESPN слова Смита.

В этом сезоне 34-летний Карри сыграл в 64 матчах, набирая в среднем по 25,5 очка, 5,2 подбора и 6,3 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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