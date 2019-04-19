Дюрант обошел Джонсона по очкам в плей-офф

Форвард "Голден Стейт" Кевин Дюрант стал самым результативным игроком в третьем матче первого раунда плей-офф НБА с "Клипперс" (132:105), набрав 38 очков. Игрок достиг отметки в 3 702 очка в играх плей-офф.

Таким образом, Дюрант обошел по этому показателю легендарного разыгрывающего, экс-президента "Лейкерс" Мэджика Джонсона - 3 701 очко.

Напомним, что "Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" и вышел вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится 21 апреля.

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