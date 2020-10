Дэвис установил новый личный рекорд и вошел в историю НБА

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис стал пятым игроком в истории НБА, набравшим более 30 очков в первых двух матчах финала для себя, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее такое достижение покорялось Хэлу Гриру, Рику Бэрри, Майклу Джордану и Кевину Дюранту.

В первом матче серии против «Майами» (116:98) Дэвис набрал 34 очка, во втором (124:114) — 32.

Anthony Davis joins Kevin Durant (2012), Michael Jordan (1991), Rick Barry (1967), and Hal Greer (1967) as the only players in @NBAHistory to score 30+ points in their first two career #NBAFinals games! pic.twitter.com/UQ194o3274