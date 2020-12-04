Дэвис подписал пятилетний контракт с «Лейкерс»

Тяжелый форвард Энтони Дэвис продлил контракт с «Лейкерс», сообщает пресс-служба команды из Лос-Анджелеса.

Условия нового соглашения 27-летнего американца не разглашаются. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, баскетболист заключил контракт на 5 лет, по которому заработает 190 миллионов долларов. Соглашение предусматривает опцию расторжения перед последним сезоном в 2024 году.

OFFICIAL: AD is staying in Purple and Gold ?? pic.twitter.com/jHqsBEwlk5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 4, 2020

Дэвис перешел в «Лейкерс» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 он оформил с командой чемпионский титул, набирая в среднем 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 ассиста и 2,3 блокшота за матч.