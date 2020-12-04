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Дэвис подписал пятилетний контракт с «Лейкерс»

09:27
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Тяжелый форвард Энтони Дэвис продлил контракт с «Лейкерс», сообщает пресс-служба команды из Лос-Анджелеса.

Условия нового соглашения 27-летнего американца не разглашаются. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, баскетболист заключил контракт на 5 лет, по которому заработает 190 миллионов долларов. Соглашение предусматривает опцию расторжения перед последним сезоном в 2024 году.

Дэвис перешел в «Лейкерс» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 он оформил с командой чемпионский титул, набирая в среднем 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 ассиста и 2,3 блокшота за матч.

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