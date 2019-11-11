«Денвер» в овертайме обыграл «Миннесоту», «Филадельфия» и «Индиана» одержали победы

«Денвер» (7-2) в выездном матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Миннесоту» (5-4) — 100:98. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов.

В параллельной встрече «Филадельфия» (6-3) победила «Шарлотт» (4-6) — 114:106. Также «Индиана» (6-4) обыграла «Орландо» (3-7) — 109:102.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков