Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Денвер» в овертайме обыграл «Миннесоту», «Филадельфия» и «Индиана» одержали победы

04:34
Теги:

«Денвер» (7-2) в выездном матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Миннесоту» (5-4) — 100:98. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов.

В параллельной встрече «Филадельфия» (6-3) победила «Шарлотт» (4-6) — 114:106. Также «Индиана» (6-4) обыграла «Орландо» (3-7) — 109:102.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир