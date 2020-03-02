«Денвер» нанес «Торонто» третье поражение кряду, «Сакраменто» победил «Детройт»

«Денвер» (41-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Торонто» (42-18) — 133:118. Гости потерпели третье поражение подряд. Трипл-дабл из 23 очков, 18 подборов и 11 результативных передач оформил центровой хозяев Никола Йокич.

В параллельной встрече «Сакраменто» (26-34) победил «Детройт» (20-42) — 106:100. Хозяева проиграли стартовый отрезок матча со счетом 1:18.