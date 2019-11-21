«Даллас» выиграл у «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Дончича

«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (142:94). Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Лука Дончич.

В других встречах «Майами» обыграл «Кливленд» (124:100), «Торонто» взял верх над «Орландо» (113:97), а «Бруклин» оказался сильнее «Шарлотт» (101:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30)

Д: Дончич (35 + 10 подборов + 11 передач), Хардуэй (20), Брансон (15).

Г: Пашалл (22), Боумэн (16).

«Майами» — «Кливленд» — 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23)

М: Робинсон (29), Хирро (22), Батлер (21).

К: Лав (25 + 13 подборов), Секстон (19), Нэнс (16).

«Торонто» — «Орландо» — 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29)

Т: Ванвлит (24), Дэвис (19), Сиакам (18 + 11 подборов).

О: Фурнье (21), Айзек (16 + 13 подборов), Росс (14).

«Бруклин» — «Шарлотт» — 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18)

Б: Аллен (22 + 17 подборов), Динуидди (20), Принс (20).

Ш: Розир (18), Грэм (17), Монк (13).

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