Дабл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Чикаго"

"Лейкерс" на выезде переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА (123:107). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 10 подборов.

В других встречах "Нью-Орлеан" уступил "Милуоки" (113:130), несмотря на трипл-дабл Элфрдиа Пэйтона, "Сан-Антонио" переиграл "Даллас" (112:105), "Кливленд" потерпел поражение от "Филадельфии" (99:106), а "Индиана" взяла верх над "Нью-Йорком" (103:98).

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Кливленд" – 106:99 (24:12, 29:35, 28:30, 25:22)

Ф: Симмонс (26 + 10 подборов), Редик (17), Эмбиид (17 + 19 подборов)

К: Секстон (26), Осман (18), Кларксон (13)

"Индиана" – "Нью-Йорк" – 103:98 (27:29, 28:23, 30:21, 18:25)

И: Богданович (24), Коллисон (16), Тернер (15)

Н: Мудиай (21), Дотсон (18), Нокс (16)

"Нью-Орлеан" – "Милуоки" – 113:130 (23:23, 25:33, 41:45, 24:29)

Н: Рэндл (23), Дэвис (21 + 12 подборов), Пэйтон (14 + 15 подборов + 11 передач)

М: Адетокунбо (24), Миддлтон (23), Брогдон (18)

"Чикаго" – "Лейкерс" – 107:123 (34:16, 26:39, 24:43, 23:25)

Ч: Лопес (20), Портер (19), Данн (18)

Л: Джеймс (36 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (24), Кузма (21)

"Даллас" – "Сан-Антонио" – 105:112 (24:34, 29:26, 21:24, 31:28)

Д: Брансон (34), Пауэлл (20), Дончич (12)

С: Дерозан (33), Олдридж (28), Уайт (23)