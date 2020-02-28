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Центровой «Филадельфии» Эмбиид избежал серьезной травмы плеча

11:48
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид избежал серьезной травмы левого плеча, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, Эмбиид пропустит одну неделю, после чего пройдет повторное медобследование, по итогам которого станет ясно, когда баскетболист вернется в строй. Камерунец получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (94:108).

В сезоне-2019/20 Эмбиид набирает 23,3 очка, 11,8 подбора и 3,1 ассиста в среднем за игру.

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