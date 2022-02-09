«Бруклин» потерпел 9-е поражение кряду

«Бруклин» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:126. Для «Нетс» это поражение стало девятым кряду.

В другой встрече «Атланта» переиграла «Индиану» — 133:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 91:126 (16:35, 27:34, 28:28, 20:29)

Бр: Картер (21), Джонсон (17), Томас (17).

Бос: Смарт (22), Браун (22), Тейтум (19).

«Атланта» — «Индиана» — 133:112 (40:22, 36:28, 30:25, 27:37)

А: Янг (34 + 11 передач), Коллинз (20), Оконгву (14).

И: Дуарте (25), Стивенсон (24), Битадзе (14), Бриссетт (15).