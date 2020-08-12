61 очко Лилларда помогло «Портленду» обыграть «Даллас»

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Даллас» со счетом 134:131 (38:31, 28:27, 32:37, 36:36).

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиэн Лиллард, набравший 61 очко. Он стал шестым игроком в истории, который набрал более 60 очков за матч три или более раза за карьеру.

«Портленд» с 34 победами в 73 матчах занимает восьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 43 победами в 74 встречах — на строчку выше.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Портленд» — 131:134 (31:38, 27:28, 37:32, 36:36)

?11 августа.