Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Газиантепа» в матче группового турнира Лиги чемпионов (76:79) отметил, что команда провалила концовку.

— Мы держали игру в своих руках, имели преимущество, но не смогли взять под контроль важнейшую часть матча — концовку, — цитирует пресс-служба клуба Лукича. — Ряд плохих, необдуманных решений, плохое чтение ситуации стали причиной сегодняшнего поражения. Даже когда мы совершали перехваты, тут же теряли мячи. Добавлю, что показатели по штрафным броскам также сегодня не на должном уровне — 7 из 15. Отсутствие некоторых игроков и усталость — не могут считаться оправданием.