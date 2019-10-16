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Антон Астапкович: «Соперники понимали, что хотят, и четко реализовывали свой план»

03:18
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Форвард «Нижнего Новгорода» Антон Астапкович после поражения от «Тенерифе» (67:81) отметил, что ?соперник четко реализовал свой план на игру.

— В первой половине матча мы, можно сказать, контролировали игру, — цитирует пресс-служба клуюба Астапковича. — Да, позволили сопернику забить несколько легких мячей, особенно центровому Шермадини в трехсекундной зоне, но в целом справлялись. Во второй половине ничего сделать не смогли.

Испанцы провели отличный матч, ставили хорошие заслоны, использовали самые разные варианты в защите. В общем, они понимали, что хотят, и четко реализовывали свой план.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=31869

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