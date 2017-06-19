Илона Корстин: "Россиянки могут войти в тройку призеров на чемпионате Европы"

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин высказала мнение, что женская сборная России может войти в тройку сильнейших на чемпионате Европы.

– Команда у нас новая, только ищет свою игру, ей не хватает опыта, – цитирует ТАСС Корстин. – С другой стороны, мы показываем уверенную игру, являемся в статистике первыми по очкам и подборам. Если усилить защиту, убрать ненужные потери, пойдут броски у наших снайперов, то мы можем войти в тройку.

Россиянки заняли второе место в группе, которое позволило им выйти в первый раунд плей-офф, где они сыграют против Греции. Встреча состоится 20 июня.