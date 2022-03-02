Международная федерация баскетбола отложила рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы-2025

Европейский отдел Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) отложил рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

В сентябре 2021 года заявку на проведение Евробаскета-2025 подали шесть стран — Россия, Украина, Кипр, Финляндия, Венгрия и Латвия. Планировалось, что турнир будет проходить в четырех странах, но только одна страна примет матчи финальной стадии. Федерация баскетбола Венгрии 23 февраля сняла свою кандидатуру.

В FIBA Europe добавили, что продолжают внимательно следить за ситуацией вместе с международной федерацией и могут адаптировать свои решения и меры в соответствии с будущими изменениями.