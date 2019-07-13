Квят надеется, что станет отцом после воскресной гонки

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем отцовстве. В ближайшие дни Квят должен стать отцом: его подруга Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике, должна родить их первенца со дня на день.

– Даниил, есть риск, что вы получите приятные известия уже по ходу этого уик-энда.

– Честно говоря, риск есть. Это должно случиться уже скоро, но мы думаем, что все же после гонки.

– В квартире все готово?

– Да, все уже устроено как надо. За это я точно не переживаю. Определенно, нас ждет интересный опыт. Новости будут со дня на день. Но, правда, хотелось бы, чтобы уже после гонки в воскресенье.

– Читаете книги по уходу за младенцами?

– Да, читаю. Но все вокруг говорят, что все равно подготовиться полностью невозможно – надо ощутить все на собственном опыте. Так что тут как в гонках – никаких ожиданий. Давайте дождемся и посмотрим, как все получится.

– С отцом Келли вы уже знакомы?

– Да, конечно. Мы познакомились уже давно. Ничего необычного не расскажу – мы просто встретились на ужине и продолжаем общаться.

– Говорите про гонки?

– Конечно. Он многое повидал в этом мире. Не уверен, что ему всегда хочется говорить именно о гонках, что-то рассказывать, но историй у него действительно полно. Но я стараюсь не задавать особенно много вопросов. Нужно чувствовать, когда человек хочет о чем-то говорить, а когда нет. Но мы встречались уже много раз – и да, конечно, говорили о гонках тоже. (Олег Карпов)

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