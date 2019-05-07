Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-при Испании".

- Трассу в Барселоне знают все, но это не значит, что трек простой для вождения, - цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. - Здесь трудно проехать быстрый круг. Интересно посмотреть, как будет работать наша машина.

Мы хорошо провели предсезонные тесты, но это не значит, что у нас будет меньше проблем. Надеюсь, в выходные для нас все сложится, и мы поборемся на всех сессиях и в гонке. У нас уже были хорошие результаты в квалификации и в гонке, нам просто нужны выходные, когда выстрелит все.

Все элементы нашего выступления должны быть идеальными. Здесь есть все виды поворотов, и болид должен хорошо показать себя на всех из них.

Все команды проведут определенные обновления, надеюсь, что у нас они сработают, и мы прибавим в производительности.