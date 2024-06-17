«Это очень больно». Российский пилот упустил шанс выиграть «24 часа Ле-Мана» из-за поломки

Роберт Шварцман на «Феррари» боролся за лидерство, но его подвела машина незадолго до финиша.

Драматично завершился для российского пилота Роберта Шварцмана дебютный марафон «24 часа Ле-Мана». Наш пилот, выступающий по израильской гоночной лицензии, какое-то время даже лидировал на своем «Феррари», да и затем, несмотря на форс-мажор в виде серьезного штрафа, продолжал борьбу за победу. Однако машина подвела Шварцмана и его напарников — польского ветерана Роберта Кубицу и китайца Йифея Йе, сломавшись за четыре часа до финиша.

Великолепное начало и штраф

Выступление экипажа полузаводской команды AF Corsa, в состав которого и входил Шварцман, получилось действительно сенсационным. Гиперкар под № 83 квалифицировался только на 12-м месте и не входил даже в широкий круг фаворитов. Но на дистанции продемонстрировал свою конкурентоспособность. 39-летний Кубица, в активе которого есть и победа на этапе «Формулы-1», после старта довольно быстро прорвался на пятое место, а затем воспользовался небольшим хаосом из-за дождя и выбрался в лидеры.

Не подвел и сменивший его Шварцман. Свою первую смену на «24 часах Ле-Мана» россиянин провел образцово-показательно. Он не только удерживал лидерство на протяжении более двух часов своего нахождения за рулем, но и наращивал отрыв от преследователей, который в какой-то момент превышал минуту.

Фото Global Look Press

Вот только «24 часа Ле-Мана» редко когда идут гладко целые сутки. Не избежал сложностей и экипаж № 83. Причем в передрягу влип Кубица, на седьмом часу гонки столкнувшийся с круговым бельгийцем Лоренсом Вантором. Гиперкар поляка не пострадал, но из-за сейфти-кара потерял все преимущество и к тому же получил суровый 30-секундный штраф, откатившись достаточно далеко. Кубица вину не признал, раскритиковав соперника в эфире Eurosport: «Вантор ехал на холодных шинах и видел, что ему показывают синие флаги. Еще до столкновения он толкнул меня, срезав шикану. Это неприемлемо, круговые не должны бороться с лидерами». В свою очередь сошедший из-за аварии Вантор, напротив, резко раскритиковал судей за слишком мягкое, по его мнению, наказание Кубицы.

Триумф других «Феррари»

Впрочем, к утру экипаж Шварцмана вернулся в борьбу за победу. Примерно за пять часов до финиша Роберт на своей «Феррари» вышел на второе место всего в паре секунд от лидирующего экипажа под № 50 под управлением итальянца Антонио Фуоко. В итоге «Феррари» с Фуоко, испанцем Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном из Дании выиграла «24 часа Ле-Мана», опередив «Тойоту» аргентинца Хосе-Марии Лопеса, японца Камуи Кобаяши и Ника де Вриса из Нидердандов на 14,221 секунды. Третьей стала еще одна «Феррари» итальянцев Алессандро Пьергвиди и Антонио Джовинацци, а также британца Джеймса Каладо. Таким образом, «Феррари» одержала 11-ю победу в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана», выиграв марафон во второй раз подряд.

Фото Global Look Press

Экипажу Шварцмана повезло гораздо меньше. Примерно за четыре часа до финиша он заехал на пит-стоп одновременно с Фуоко, вот только обратно машина № 83 на трассу уже не выехала, загоревшись в боксах. Первой версией поломки был перегрев тормозов, но затем стало известно, что, судя по всему, вышла из строя гибридная часть силовой установки.

«Это очень больно. Сход в «Ле-Мане» всего за четыре часа до конца! Мы лидировали, получили штраф, боролись изо всех сил, чтобы вернуться в соревнование за лидерство, но в итоге вынуждены были сойти. Невозможно описать разочарование, но до самого конца мы отдавали все силы. Разочарование неописуемо, но мы выложились до самого конца», — написал в соцсетях расстроенный Роберт Шварцман.

Гиперкар «Ламборгини» с россиянином Даниилом Квятом и итальянцами Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой оказался не столь конкурентоспособен и за лидирующие позиции не боролся, но зато сумел финишировать, заняв итоговое десятое место в двух кругах от победителей. 16-м финишировал экипаж Inter Europol Competition, за которую вместе с британцем Клементом Новалаком и поляком Якубом Смиечовски выступал россиянин Влад Ломко. Причем 19-летний уроженец Нижнего Тагила и его напарники стали вторыми в зачете класса LMP2. Кроме того, до финиша добрался экипаж еще одного россиянина: Тимур Богуславский и его напарники по AKKODIS ASP Team южноафриканец Кельвин Ван дер Линде и француз Арнольд Робин финишировали на 34-м месте и седьмыми в классе LMGT3.