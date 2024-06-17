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«Это очень больно». Российский пилот упустил шанс выиграть «24 часа Ле-Мана» из-за поломки

Машина Шварцмана сломалась за четыре часа до финиша «24 часа Ле-Мана»
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Гонщик Роберт Шварцман.
Роберта Шварцмана подвела поломка болида.
Фото Global Look Press
Роберт Шварцман на «Феррари» боролся за лидерство, но его подвела машина незадолго до финиша.

Драматично завершился для российского пилота Роберта Шварцмана дебютный марафон «24 часа Ле-Мана». Наш пилот, выступающий по израильской гоночной лицензии, какое-то время даже лидировал на своем «Феррари», да и затем, несмотря на форс-мажор в виде серьезного штрафа, продолжал борьбу за победу. Однако машина подвела Шварцмана и его напарников — польского ветерана Роберта Кубицу и китайца Йифея Йе, сломавшись за четыре часа до финиша.

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Великолепное начало и штраф

Выступление экипажа полузаводской команды AF Corsa, в состав которого и входил Шварцман, получилось действительно сенсационным. Гиперкар под № 83 квалифицировался только на 12-м месте и не входил даже в широкий круг фаворитов. Но на дистанции продемонстрировал свою конкурентоспособность. 39-летний Кубица, в активе которого есть и победа на этапе «Формулы-1», после старта довольно быстро прорвался на пятое место, а затем воспользовался небольшим хаосом из-за дождя и выбрался в лидеры.

Не подвел и сменивший его Шварцман. Свою первую смену на «24 часах Ле-Мана» россиянин провел образцово-показательно. Он не только удерживал лидерство на протяжении более двух часов своего нахождения за рулем, но и наращивал отрыв от преследователей, который в какой-то момент превышал минуту.

Болид Роберта Шварцмана на трассе «24 часа Ле-Мана».
Фото Global Look Press

Вот только «24 часа Ле-Мана» редко когда идут гладко целые сутки. Не избежал сложностей и экипаж № 83. Причем в передрягу влип Кубица, на седьмом часу гонки столкнувшийся с круговым бельгийцем Лоренсом Вантором. Гиперкар поляка не пострадал, но из-за сейфти-кара потерял все преимущество и к тому же получил суровый 30-секундный штраф, откатившись достаточно далеко. Кубица вину не признал, раскритиковав соперника в эфире Eurosport: «Вантор ехал на холодных шинах и видел, что ему показывают синие флаги. Еще до столкновения он толкнул меня, срезав шикану. Это неприемлемо, круговые не должны бороться с лидерами». В свою очередь сошедший из-за аварии Вантор, напротив, резко раскритиковал судей за слишком мягкое, по его мнению, наказание Кубицы.

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Триумф других «Феррари»

Впрочем, к утру экипаж Шварцмана вернулся в борьбу за победу. Примерно за пять часов до финиша Роберт на своей «Феррари» вышел на второе место всего в паре секунд от лидирующего экипажа под № 50 под управлением итальянца Антонио Фуоко. В итоге «Феррари» с Фуоко, испанцем Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном из Дании выиграла «24 часа Ле-Мана», опередив «Тойоту» аргентинца Хосе-Марии Лопеса, японца Камуи Кобаяши и Ника де Вриса из Нидердандов на 14,221 секунды. Третьей стала еще одна «Феррари» итальянцев Алессандро Пьергвиди и Антонио Джовинацци, а также британца Джеймса Каладо. Таким образом, «Феррари» одержала 11-ю победу в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана», выиграв марафон во второй раз подряд.

Болид Роберта Шварцмана на трассе «24 часа Ле-Мана».
Фото Global Look Press

Экипажу Шварцмана повезло гораздо меньше. Примерно за четыре часа до финиша он заехал на пит-стоп одновременно с Фуоко, вот только обратно машина № 83 на трассу уже не выехала, загоревшись в боксах. Первой версией поломки был перегрев тормозов, но затем стало известно, что, судя по всему, вышла из строя гибридная часть силовой установки.

«Это очень больно. Сход в «Ле-Мане» всего за четыре часа до конца! Мы лидировали, получили штраф, боролись изо всех сил, чтобы вернуться в соревнование за лидерство, но в итоге вынуждены были сойти. Невозможно описать разочарование, но до самого конца мы отдавали все силы. Разочарование неописуемо, но мы выложились до самого конца», — написал в соцсетях расстроенный Роберт Шварцман.

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Гиперкар «Ламборгини» с россиянином Даниилом Квятом и итальянцами Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой оказался не столь конкурентоспособен и за лидирующие позиции не боролся, но зато сумел финишировать, заняв итоговое десятое место в двух кругах от победителей. 16-м финишировал экипаж Inter Europol Competition, за которую вместе с британцем Клементом Новалаком и поляком Якубом Смиечовски выступал россиянин Влад Ломко. Причем 19-летний уроженец Нижнего Тагила и его напарники стали вторыми в зачете класса LMP2. Кроме того, до финиша добрался экипаж еще одного россиянина: Тимур Богуславский и его напарники по AKKODIS ASP Team южноафриканец Кельвин Ван дер Линде и француз Арнольд Робин финишировали на 34-м месте и седьмыми в классе LMGT3.

Феррари
Роберт Шварцман
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