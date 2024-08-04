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На трассе «Нюрбургринг» во время гонки GT3 случилась массовая авария

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Скриншот видео.

В субботу, 3 августа, во время шестичасовой гонки ADAC Ruhr Cup на четвертом этапе NLS класса GT3 случилась массовая авария.

Шесть гонщиков не смогли справиться с управлением и врезались в ограждение. Инцидент произошел из-за сложных погодных условий на трассе. Все пилоты смогли выбраться из автомобилей самостоятельно.

В результате аварии пострадали 22 человека, четверо из них получили серьезные ранения. На трассе были размещены бригады скорой помощи.

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