Дебют Квята в японской «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций

Россиянин Даниил Квят не смог выступить в японской «Супер-Формуле» из-за санкций, информирует РИА Новости со ссылкой на Autosport.

По словам главы команды TGM Кадзухиро Икеды, самой большой проблемой стало то, что они не могли платить Квяту напрямую, хотя россиянин получил визу и въехал в Японию.

Квят выступал в «Формуле-1» с 2013 по 2017 год. На его счету три подиума и 202 набранных очка за «Торо Россо» и «Ред Булл».