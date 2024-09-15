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Сегодня, 18:30

Экипаж Шварцмана стал 12-м в гонке на выносливость «Шесть часов Фудзи»

Алина Савинова
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Команда российско-израильского пилота Роберта Шварцмана AF Corse финишировала на 12-м месте в элитном классе гиперкаров в гонке «Шесть часов Фудзи» в рамках чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Победителем стал экипаж Porsche Penske в составе француза Кевина Эстра, немца Андре Лоттерера и бельгийца Лауренса Вантора, которые преодолели 213 кругов за 6 часов 32,196 секунды.

Шварцман выступал в одной команде с поляком Робертом Кубицей и китайцем Ифэй Е. В начале гонки они столкнулись с экипажем Porsche Penske и были наказаны 30-секундным штрафом. Их отставание от победителей составило 2 круга.

Команда Lamborghini Iron Lynx россиянина Даниила Квята из-за технических проблем завершила гонку после 146 кругов, заняв последнее, 18-е место в своем классе.

Из-за санкций ФИА в отношении России Шварцман выступает по израильской гоночной лицензии, а Квят — под нейтральным флагом.

23 августа 24-летний Шварцман принял участие в первой практике «Гран-при Нидерландов» «Формулы-1», заменив за рулем болида «Заубер» финна Валттери Боттаса. В этой тренировке он показал 16-й результат.

Даниил Квят
Роберт Шварцман
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