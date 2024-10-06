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Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

0 мин.

Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках

Игнат Заздравин
Корреспондент
Киану Ривз.
Фото Global Look Press
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Канадский актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках.

5 октября 60-летний актер принял участие в серии Toyota GR Cup на автодроме Indianapolis Motor Speedway. Он финишировал на 25-м месте среди 35 участников. В середине заезда автомобиль Ривза вылетел за пределы трассы, но актер не пострадал и сумел вернуться в гонку.

Следующий заезд с участием Ривза состоится в воскресенье, 6 октября.

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