Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
Канадский актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках.
5 октября 60-летний актер принял участие в серии Toyota GR Cup на автодроме Indianapolis Motor Speedway. Он финишировал на 25-м месте среди 35 участников. В середине заезда автомобиль Ривза вылетел за пределы трассы, но актер не пострадал и сумел вернуться в гонку.
Следующий заезд с участием Ривза состоится в воскресенье, 6 октября.
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