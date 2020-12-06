Сын легендарного гонщика покоряет новые высоты

Формула-2. Гран-при Сахира

Первая гонка

1. Цунода — 52.59,396

2. Чжоу — 5,613

3. Мазепин — 6,280...

5. Шварцман — 7,438...

7. Шумахер — 10.339...

13. Маркелов — 31,999

Вторая гонка

1. Дарувала — 37.26,570

2. Цунода — 3,561

3. Тиктум — 3,902...

5. Шварцман — 7,585...

9. Мазепин — 14,536...

18. Шумахер — 28,529

20. Маркелов — 59.769

Итоговый общий зачет

1. Шумахер — 215

2. Айлотт — 201

3. Цунода — 200

4. Шварцман — 177

5. Мазепин — 164...

18. Маркелов — 5

Мик Шумахер идет по стопам своего отца. Его абсолютно заслуженная победа в «Формуле-2» лишь упрочила звание одного из главных молодых талантов последних лет. Немец завоевал титул в эмоциональном финале сезона, хотя в какой-то момент казалось, что все закончится совсем по другому сценарию.

Горячность Шумахера в квалификации

Этап в Бахрейне на нестандартной трассе начался с событийной квалификации, которая обострила борьбу за титул. Юки Цунода взял четыре очка за поул, благодаря которым сохранял шансы на чемпионство. Компанию японцу на первом ряду составил Никита Мазепин. А вот Роберт Шварцман исключил себя из кандидатов на титул. Россиянин провел отличную квалификацию, но за четвертый результат дополнительных очков не получил.

Главные же претенденты на трофей — Мик Шумахер и Каллум Айлотт — скверно провели пятничную сессию. Айлотт добился старта лишь с девятой строчки, а Шумахер из-за своей горячности оказался в конце стартовой решетки. 22 болида не могли одновременно уместиться на короткой конфигурации «Сахира», что привело к настоящему беспорядку в квалификации. Пилоты постоянно мешали друг другу и не могли поставить время круга из-за трафика. Шумахер, пытаясь выйти в чистый воздух, пошел на обгон Ниссани. Немного не рассчитав, Мик отправил в полет израильтянина, а сам остался без заднего антикрыла. Судьи простили немца, но 18-й результат был провалом в квалификации перед финальной битвой за чемпионство.

Ярость Мазепина

В субботу противостояние Шумахера и Айлотта отошло на второй план, так как лидеры заезда устроили настоящую рубку за победу. Главным действующим лицом был Никита Мазепин, который рвал и метал на протяжении всей гонки. Россиянину удался отличный старт, благодаря которому он оказался лидером. Цунода и Шварцман бились за вторую строчку, тогда как подзабытый всеми третий россиянин в пелотоне Артем Маркелов вырвался на четвертую строчку после старта с седьмой. К сожалению, в дальнейшем у Артема этап не задался, но яркая квалификация и старт напомнили многим о его прошлых потрясающих выступлениях в «Формуле-2».

После пит-стопов сражение за победу лишь ожесточилось. Мазепин продолжал лидировать и сохранял минимальный отрыв от Шварцмана. Цунода не прессинговал Роберта, но явно ждал правильного момента для рывка к победе. К тройке лидеров приближались Другович, Чжоу и Айлотт. Шумахер же прорывался в десятку и также сокращал отрыв от лидеров. Апогеем битвы стали финальные круги, на которых лидеры нещадно шли в опасные обгоны. Цунода ловко прошел Шварцмана и смелым маневром вне трека обогнал Мазепина в борьбе за победу. Чжоу на свежих шинах полетел и обошел двух россиян. Шварцман терял темп и позиции, а Мазепин не был готов расставаться с подиумом. Яростная оборона Никиты чуть не привела к серьезной аварии с Друговичем, но свою бронзу москвич не отдал. Уже на пьедестале Мазепин понимал, что его ждут санкции. Судьи «наградили» россиянина двумя штрафами — за выдавливание Цуноды с трассы в том самом обгоне за победу и за жесткую защиту против Друговича. Огромное количество штрафных баллов чуть было не привело к бану на следующую гонку, но Мазепин в этом случае отделался легким испугом.

And that was after Mazepin almost threw @FelipeDrugovich into the wall on the start-finish straight. pic.twitter.com/hlCIgIVrFL — Vincent Bruins (@VincentJBruins) December 5, 2020

Штрафы россиянина повлияли на чемпионскую битву. Финиши в десятке Айлотта и Шумахера выбили Цуноду и Мазепина из претендентов на титул. Перед финальной гонкой сезона двух пилотов академии «Феррари» разделяло 14 очков, при этом за победу в воскресенье дается лишь 15. Айлотту нужна была победа, а Шумахер хотел ударно завершить триумфальный сезон.

Слезы чемпиона

Шумахер и Айлотт оба начинали заезд со второго ряда. Их дуэль приковывала больше всего внимания, несмотря на то, что за лидерство в гонке каждый круг боролись Тиктум и Дарувала. Мик шел впереди противника, но явно нервничал. Под сильным прессингом со стороны Айлотта немец убил свою резину. Британец же рисковал и смело шел в атаку практически в каждом повороте. Чистое и грамотное сражение двух выдающихся гонщиков точно войдет в историю не только «Формулы-2», но и всего автоспорта. Спустя несколько неудачных попыток обгона Каллум снова рискнул и прошел своего главного соперника. При таких раскладах Айлотт не становился чемпионом, но нерв гонки не собирался ослабевать.

Понимая, что на таких шинах он не доедет до финиша, Шумахер решился на отчаянный шаг: пит-стоп, чтобы сменить мертвую резину. Бронза не приносила общего успеха Каллуму, но ошибка в агрессивной схватке Тиктума и Дарувалы могла повлиять на исход всего чемпионата. В итоге индус спокойно преодолел Дэна, а Айлотт начал терять позиции. Бескомпромиссная борьба с Шумахером на первых кругах дала о себе знать, и Каллум на старых шинах проваливался в пелотоне. Главные конкуренты на финише остались без очков, но такая драматичная развязка принесла титул Мику Шумахеру. Слезы нового чемпиона с легендарной фамилией — трогательный финал одного из лучших сезонов «Формулы-2» в истории. Великий Михаэль точно гордится своим сыном, который, несмотря на огромное давление со всех сторон, достиг пока что главной цели своей жизни — заслуженно добрался до «Формулы-1».