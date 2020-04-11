Призер Олимпиады-2012 Хаддади вылечился от коронавируса

Иранский метатель диска Эхсан Хаддади излечился от коронавируса. Он написал в Instagram, что лечился около 10 дней.

Хаддади завоевал серебро Олимпиады-2012 в Лондоне.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 760 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 644 человека, выздоровело — 395 647.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.