В Канаде навсегда запретили тренировать советской олимпийской чемпионке Саади

Адвокат Эмир Краун сообщил, что Федерация гимнастики Канады пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности.

Специалист на десять лет лишена членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях. Ей запрещена любая деятельность, связанная с организацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

В 2020 году против Саади была подана жалоба. Тренер обвинялась в эмоциональном и психологическом насилии, публичном унижении спортсмена из-за его веса и поощрении расстройств пищевого поведения. Она была отстранена до завершения расследования.