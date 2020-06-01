Трагедия Елены Мухиной. Жуткая травма, которая оборвала великую карьеру

1 июня 1960 года в Москве родилась Елена Вячеславовна Мухина. Сегодня прославленной советской гимнастке могло исполниться 60 лет.

Мухина — абсолютная чемпионка СССР по спортивной гимнастике (1979), чемпионка в упражнениях на брусьях (1978, 1979) и в вольных упражнениях (1977). Чемпионка Европы в упражнениях на брусьях (1977, 1979), бревне (1977) и в вольных упражнениях (1977), обладательница серебряной медали в многоборье (1977) и в вольных упражнениях (1979), бронзовой в опорных прыжках (1977). Абсолютная чемпионка мира (1978), чемпионка в командном первенстве (1978) и в вольных упражнениях (1975), серебряный призер в упражнениях на брусьях (1979) и бревне (1978).

В 1980 году в Минске во время подготовки к Летним Олимпийским играм Мухина получила тяжелейшую травму позвоночника. Была прооперирована, но до конца жизни осталась прикована к инвалидному креслу.

Скончалась 22 декабря 2006 года в Москве от сердечной недостаточности.