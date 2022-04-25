Старший тренер сборной России поделилась ожиданиями от результата дела Куляка

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала «СЭ» о ходе разбирательства Фонда гимнастической этики (GEF) по делу российского гимнаста Ивана Куляка.

«Пока тишина. Международная федерация молчит. Я спрашивала у нашей федерации, будут ли запрашивать что-то, они ответили, что все сроки прошли, но почему-то там не дают какого-то ответа. Неизвестно, оставляют ли они то, что предложили первоначально, или же будут, например, как пловца Рылова, на девять месяцев отстранять. Девять месяцев или год — небольшая разница. А сейчас Ивана просто отстранили. Наши обещают, что они займутся и узнают. По крайней мере у нас нет никаких результатов. Мы ждем. Что насчет ожиданий? Я думаю, они должны смягчить. Мы сильно не отчаиваемся, потому что у нас все равно нет международных стартов», — сказала Родионенко «СЭ».

На этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать Куляка на один год, а также двух тренеров сборной России: Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена.