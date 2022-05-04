Олимпийская чемпионка Симона Байлз снимает собственное реалити-шоу

Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз объявила о съемках 10-серийного документального фильма со своим участием.

Лента готовится в формате реалити-шоу и будет представлять собой рассказ о попытках 25-летней спортсменки попробовать себя в других сферах деятельности — в роли ди-джея, пчеловода и в других профессиях. Рабочее название — «Дерзкая Симона Байлз». Основания идея состоит в том, чтобы доказать: гимнастка и вне помоста тоже очень крута.

Ранее Байлз снимала собственные документальные сериалы в соцсетях. Также Симона в 2018 года была исполнительным продюсером биографического фильма о самой себе. Ожидается, что новое реалити-шоу увидит свет в конце этого года. Олимпийская чемпионка не выступала на соревнованиях после Игр-2020, на которых она пропустила часть стартов из-за ментальных проблем. При этом она допускает возможность возвращения ради Олимпиады-2024.