Пасека выиграла золото чемпионата Европы с простудой и больной спиной

Россиянка Мария Пасека рассказала, что выступала на чемпионате Европы с простудой и болями в спине. Пасека выиграла состязания в опорном прыжке (14,516 балла).

- Если вспоминать про квалификацию, то очень тяжело было выступать в первой смене, - цитирует ТАСС Пасеку. - Плюс я еще здесь заболела, кашель, температура была, но мы с доктором решили проблему. Кроме того, я в Москве еще спину защемила. Но сейчас себя намного лучше чувствовала.

Здесь же я для себя хотела понять, смогу ли подтвердить статус чемпионки Европы. Смогла. И это классно.