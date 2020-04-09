Никита Нагорный: «Везде о гречке говорят, хочется идти ее покупать»

Трехкратный чемпион мира-2019 по спортивной гимнастике Никита Нагорный признался, что у него не было проблем с карантином из-за коронавируса. Также он отметил, что возникло желание покупать гречку.

— Сбор завершился 19 марта. С конца февраля мы никуда за границу не вылетали, поэтому проблем с карантином не было, — цитируют «Известия» Нагорного. — После сбора продолжали тренироваться в государственных спортивных школах, пока они не закрылись. Я занимался в своем клубе, который находится в Путилково — это между Химками и Красногорском. Но с 23 марта мы его тоже закрыли, как только власти Подмосковья издали соответствующий приказ. Сейчас просто поддерживаю форму домашними тренировками.

— В магазинах заметили отсутствие каких-то продуктов?

— Мы с женой обычно закупаемся продуктами на неделю. И сейчас делаем так же, когда выходим в магазин. И когда в первые дни ограничений из-за пандемии пришли, обнаружили, что закончились яйца, но вся остальная еда была. Мы закупились макаронами, овощами, мясом. И гречка была. Не могу сказать, что мы прямо часто ее едим, но недавно супруга сказала, что раз везде о гречке говорят, хочется идти ее покупать. Зомбируют просто людей (смеется). Хотя, думаю, все прожить смогут.