Немов заявил, что без российских гимнастов накал борьбы на чемпионате мира снизился

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что отсутствие российских спортсменов негативно сказывается на накале борьбы на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то. Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники все же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет», — сказал Немов ТАСС.

Чемпионат мира в английском Ливерпуле завершится 6 ноября.

7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.