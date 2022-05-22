Гимнаст Нагорный прокомментировал отказ украинца Ковтуна выступать с Далалояном

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Игр Токио-2020 Никита Нагорный прокомментировал скандал на финале итальянской лиги гимнастики.

«У меня был клубный сезон в Бундеслиге, но я туда не ездил. Артур выступает в Италии, завтра у него финал. Украинец отказался участвовать из-за Далалояна? Не слышал об этом. Там есть отборочные соревнования. И многие на финал приезжают, поскольку не попадают на него. А все кто попали, все едут.

Но я сильно не слежу за итальянской лигой, поскольку там не выступаю. Но может а следующем сезоне буду выступать. Но вопросы к Далалояну лучше ему задавать и с ним интервью проводить тогда», — сказал Нагорный.

Напомним, что на днях тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинский гимнаст Илья Ковтун отказался соревноваться с россиянином Артуром Далалояном в «Финале шести» клубного чемпионата Италии из-за боязни проиграть ему.