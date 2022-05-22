Гимнастка Чусовитина прокомментировала свое желание выступить на девятой Олимпиаде

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о своем мотивации к продолжению спортивной карьеры.

«Я действительно готовлюсь к своей девятой Олимпиаде. Это правда, я хочу выступить в Париже. Самая главная мотивация у меня была в том, что это мое желание. Я очень хочу выступать, мне это нравится. Я люблю гимнастику и делаю это с удовольствием. Это дело мне приносит большое удовольствие. Никакие рекорды я не ставлю, ни о каком статусе своем не думаю. Это чисто мое желание, любовь к гимнастике.

Перенос Олимпиады никак на мое решение продолжать выступать не повлиял. Любое дело — это сложно, надо готовиться. В любом виде спорта. Но самое главное-это желание спортсмена и помощь тренера. У всех все по-разному, у нас индивидуальный вид спорта, так что все зависит от самого себя. А травмы? Лечиться надо. Я хорошо себя чувствую, вы же видите, как я выгляжу сейчас великолепно. Можно и не занимаясь спортом получить травмы на улице. Так что спорт-это всегда хорошо», — сказала Чусовитина.

Чусовитина — единственный человек в мире, кто принял участие на восьми олимпийских Играх.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.